إيرادات فيلم "شقو" في أول ليلة عرض

حقق فيلم شقو، في أول أيام عرضه بالسينما إيرادات تقدر بمليون و188 ألفًا و399 جنيهًا، والذي انطلق عرضه في وقفة عيد الفطر.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل، والفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو



وتدور احدأث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

العرض الخاص لفيلم شقو



وأقيم عرضًا خاصًا بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعةو أبطال الفيلم أبرزهم : "يسرا ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

آخر أعمال عمرو يوسف

ويشار إلى أن يستعد الفنان عمرو يوسف لعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، حول بعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.