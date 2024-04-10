لندن ترسل مقاتلات إلى رومانيا للتجسس على الطيران الروسي

نشرت بريطانيا 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر" "(تايفون) في رومانيا لمراقبة طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي.

وجاء في البيان، أن أكثر من 200 جندي بريطاني سيكونون في قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية لخدمة المجموعة الجوية، التي يجب أن تكون في حالة تأهب دائم.

وقال البيان إن "الموظفين المشاركين في المهمة سيكونون جاهزين في أي وقت لبدء اعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بناءً على تنبيه الرد السريع".

وفي وقت سابق، أفادت التقارير أنه قبالة ساحل البحر الأسود في رومانيا، بدأوا بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار يورو، وستستوعب عشرة آلاف عسكري.

من ناحية أخرى صرحت الخدمة الصحفية لجامعة قازان الزراعية أن العلماء اكتشفوا أن المعالجة المسبقة لبذور القمح الربيعي الطري وفول الصويا مع بكتيريا من جنس باسيلوس يمكن أن تزيد من إنبات هذه المحاصيل بنسبة 30% و 40% على التوالي، كما تزيد بشكل كبير من إنباتها ومقاومة الجفاف.

وهكذا، قام العلماء خلال التجربة بمحاكاة حالة الجفاف على ركيزة رملية وعالجوا البذور بسلالات مختلفة من البكتيريا من جنس باسيلوس لتحديد أكثرها فعالية لدعم محاصيل الحبوب والبقوليات في الظروف غير المواتية.

وقالت الجامعة لوكالة "سبوتنيك": "إن معالجة بذور القمح الربيعي الطري وفول الصويا ببكتيريا من جنس باسيلوس، يمكن أن تزيد من إنبات هذه المحاصيل بنسبة 30% و40%".

وأضافت: "بالنسبة للقمح الربيعي الطري، فقد أظهرت بكتيريا Bacillus subtilis KS-55 AU أفضل النتائج، حيث خفضت مستوى بيروكسيدة الدهون، وهي عملية ضارة تسبب أضرارا جسيمة للخلايا النباتية، بنسبة 46%. بالإضافة إلى ذلك، لقد أدت هذه البكتيريا إلى زيادة مستوى البرولين، وهو حمض أميني يساعد النباتات على البقاء في ظل الظروف العصيبة - بنسبة 148% مقارنة بالبذور غير المعالجة. كما زاد محتوى أصباغ التمثيل الضوئي، المسؤولة عن امتصاص الضوء وإنتاج العناصر الغذائية، بنسبة 6%".