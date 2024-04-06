بريطانيا .. إلغاء 70 رحلة جوية بسبب الرياح العاتية

ذكرت قناة itv البريطانية أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة جوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي خلفتها العاصفة كاثلين.

ووفقا للقناة ألغيت عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، خلال أشد أيام العام حرارة حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة طيران مجدولة تتوافد إلى المطارات البريطانية وتغادر منها قبل منتصف نهار يوم السبت، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر بسبب الرياح القوية.

ويغطي التحذير شمال غرب وجنوب غرب بريطنيا وأجزاء من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء.

وفقا لمكتب الأرصاد الجوية تم إصدار تحذير أصفر آخر للرياح لشمال غرب اسكتلندا يوم غد الأحد بين الساعة 9 صباحا و3 مساء، مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة مرة أخرى، وقد تصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية في إيست أنجليا يوم السبت مع وصول الهواء الدافئ من القارة.

وقال إيلي جلاسير، خبير الأرصاد الجوية إن "العاصفة هي السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة بسبب موقع العاصفة المتمركز نحو الغرب مما يجلب رياحا جنوبية عبر البلاد، وهذا يرفع درجات الحرارة الأكثر دفئا، مما يعني أن نرى درجات حرارة تصل إلى 22 درجة مئوية."

جيش الاحتلال يزعم قتل قيادي في حماس

في سياق آخر، زعم الجيش الإسرائيلي و الشاباك، قتل أكرم عبد الرحمن حسين سلامة القيادي الكبير في الأمن الداخلي لحركة حماس، في ضربة جوية على جنوبي قطاع غزة الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك إن قوات الأمن قتلت أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، ووصفه بأنه "قيادي بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس".

وأضاف المتحدث أن سلامة، شغل عدة مناصب رئيسية في حماس، منها رئيس منطقة خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في إسرائيل.

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه من مسؤولي الجهاز الداخلي لحماس.

و ذكر أنه تولى عدة مناصب رفيعة في الحركة، ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.

و أكرم سلامة البالغ من العمر 51 عاماً، هو أسير فلسطيني سابق في السجون الإسرائيلية، وجرى إطلاق سراحه ضمن ما يعرف بصفقة جلعاد شاليط عام 2011.

وقضى 22 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية من أصل 30 عاماً هي مدة محكوميته.

سلامة حاصل على شهادة التمريض ويلقب بـ "خادم الأسرى"، وكان مسؤولاً عن صحة الأسرى في سجن الرملة.

كما أنه شقيق القيادي في الجناح المسلح لحركة حماس، الأسير حسن سلامة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد 48 مرة، بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حماس مقتل أكرم سلامة، لكنها لم تشر إلى المنصب الذي كان يتولاه في الحركة.

في وقت سابق، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت إن 43 ألفا و349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أنه من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14 ألفا و350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد المقتولين في قطاع غزة.