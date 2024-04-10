انتظام حركة القطارات في أول أيام عيد الفطر المبارك بالتزامن مع تشغيل 866 رحلة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة جداول تشغيل رحلات القطارات البالغة 866 رحلة، يومياً وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة على المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشددت الهيئة على تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

يذكر بان قررت هيئة سكك حديد مصر تشغيل عدد 10 قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية الشغالة والمدرجة بجداول التشغيل اليومى وذلك خلال الفترة من 6 / 4 /2024 إلى 18 /4 /2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك بإجمالى عدد 140 قطار إضافى والتى تتضمن حوالى 115 ألف مقعد، بالإضافة إلى عربات العلاوة.

أول أيام عيد الفطر المبارك

كما قررت الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية مع وضرورة تواجد القيادات ومتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

وشملت مواعيد القطارات الإضافية بمناسية عيد الفطر المبارك الإضافية لعام ٢٠٢٤:

- اعتبارًا من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10.

- اعتبارًا من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10

- اعتبارًا من أ من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05

- اعتبارًا من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40

- اعتبارًا من ليلة 6-7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45

- اعتبارًا من يوم 8 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55

- تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يوم 13 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يوم 12 أبريل 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35