ننشر قائمة أسعار المكرونة والدقيق والزيوت والجبن والألبان بعد التخفيض

اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار "الفورى" الذى أعلن عنها الأسبوع الماضي



وقال فى بيان إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع أساسية وغير أساسية بعد الإفراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات مع العلم أن حجم إعلانات رمضان هذا العام ضعف العام الماضي.

انخفاض أسعار الجملة



وأوضح استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت إلى متوسط منتصف 2023 "جدول 1") وسيظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأوضح البيان أن كبار منتجى السلع الأساسية قاموا بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم المرفقة.



وأشار البيان إلى أنه رغم بدء الانخفاض فى السلاسل التجارية إلا أن هذا الانخفاض لم يظهر فى بعض أسواق التجزئة الصغرى "البقالين" بنفس سرعة الانخفاض حتى الآن نظرًا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة. وشهدت غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضًا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنًا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.

ومن أهم السلع التى انخفضت أسعارها القمح المستورد الروسي بنسبة ١١.٥ % والأوكرانى بنسبة ١٢.٥ % وزيت الصويا وعباد الشمس وزيت اولين والذرة الصفراء والدقيق والأرز والألبان والجبن.