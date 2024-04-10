آرسنال يهنئ جماهيره بحلول عيد الفطر

حرص نادي آرسنال الإنجليزي بتهنئة جماهير المدفعجية المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

كتب آرسنال عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "X": نتمنى لكل المدفعجية المسلمين احتفال عيد فطر سعيد ومبارك.

وكان آرسنال تعادل مع بايرن ميونخ بهدفين لكلاهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الفريق البافاري متقدما بهدفين لهدف ليعود الجانرز في اللقاء.

افتتح بوكايو ساكا شريط الأهداف وسجل هدف آرسنال الأول في الدقيقة 12 قبل أن يرد بايرن ميونخ بهدف التعادل في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله جوريتزكا.

ثم سجل بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 32 عبر لاعبه الإنجليزي هاري كين الذي نجح في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في شباك المدفعجية.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

يواجه الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.