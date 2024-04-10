محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.

حيث حرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، فقد استقبل المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري عامة، وأبناء محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

صلاة العيد فى مسجد ناصر

وقد أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشد غفير من المواطنين.

تناولت خطبة العيد التي ألقاها الشيخ جمعة عبدالفتاح، فضل صيام شهر رمضان المبارك، وفضائل قيام الليل وقراءة القرآن، وضرورة التمسك بتعاليم الإسلام السمحة، وصلة الرحم، والتسامح، وحب الأخرين، والتأسي بأخلاق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ الفيوم التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدماً التهنئة لشعب الفيوم الكريم، داعياً الله تعالى أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.

344

2344