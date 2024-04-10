مراكز شباب الدقهلية تفتح أبوابها للمواطنين فى أول أيام عيد الفطر

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية برامج ترفيهية للشباب والأطفال برفقة أسرهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذا لمبادرة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية داخل مراكز الشباب على مستوى مراكز الشباب بمحافظات مصر المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومراكز الشباب لاستقبال الشباب خلال عيد الفطر المبارك وإتاحة كافة الخدمات داخل المراكز أمام الأعضاء وأسرهم طوال أيام العيد.

وحرصت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على تشكيل غرف عمليات على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية على مدار أيام العيد داخل مراكز الشباب، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحدث داخل مراكز الشباب ، عن طريق وجود مشرفي الأنشطة، والاهتمام بالطلائع، والشباب المترددين عليها، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للاستفادة من أنشطتها على مستوى القرى، ومدن المحافظات.

وكانت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضه بالدقهلي ةقد أكدت أنه تم تنظيم عدد كبير من الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر، بمراكز الشباب، تضمنت العديد من الفقرات، والبرامج والأنشطة المختلفة التى جذبت الطلائع والشباب وشملت فقرات: “ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال”، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من: “الملاهي، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية”.