أرتيتا: آرسنال يستطيع الفوز على بايرن في ميونخ

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل آرسنال على ملعبه مع بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب بين الفريقين، في إنتظار لقاء الإياب في ميونخ.

وقال أرتيتا في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا بهدف وكان يمكننا التسجيل مرة أخرى عن طريق بن وايت ”.

وأضاف: “ لقد عادوا وسجلوا هدفين وهذا هو دوري أبطال اوروبا، عندم ترتكب خطأ تعاقب، لقد حصلوا على مساحات كبيرة وكانوا خطيرين للغاية ”.

وأكمل: “ كنا هادئين ولم نتسرع خلال المباراة ولعبت التغييرات دوراً كبيراً في عودتنا لمباراة ”.

وأتم أرتيتا: “ لدي ثقة كبيرة في قدرة فريقي على تحقيق الفوز أمام بايرن ميونخ في أليانز أرينا ”.