أسعار الخضروات والفاكهة في أول أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء ثباتًا بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك وحصول أغلب الأسواق على إجازة طوال فترة العيد.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

ترواح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيه، وجاء سعر البصل من 10 إلى 27 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12.5 جنيه، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 13 جنيهات.

فيما جاء كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 20 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيه، والصوب بين 11 لـ 22 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيه.

وتراوح سعر البسلة ما بين 13 جنيه لـ 19 جنيه، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيه، والقلقاس من 19 إلى 23 جنيه للكيلو، ، وتراوحت سعر البامية من 60 إلى 70 جنيه، والكوسة من 5 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 13 لـ 19 جنيه للكيلو.

وجاء سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيه، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 12 جنيهـ والبطاطا تراوح سعرها من 5 لـ 18 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 لـ 25 جنيه.

أما عن أسعار ورق العنب البناتي والبلدي فتراوحت من 15 إلى 30 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية ما بين 12 لـ 18 جنيه.

أسعار الفاكهة 10-4-2024

جاء سعر الموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيه، وتراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيه، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيه للكيلو، ووصلت أسعار البلح فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه.

وتراوحت سعر الفراولة من 8 إلى 20 جنيه، وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 8 لـ 16 جنيه، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيه.