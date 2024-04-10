المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات

شهد المحافظون ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء ١٠ إبريل ٢٠٢٤ م.

وقد أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم صلاة العيد.

الأوقاف: صلاة العيد تقام في المساجد الجامعة مع تخصيص أماكن للسيدات

وكان كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر بمساجد الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن مساجد آل البيت تستقبل المصلين لتأدية صلاة العيد، وأن كل المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح تستعد لاستقبال المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر.

وتابع هشام عبد العزيز :" استعدادات على أعلى مستوى في مساجد الجمهورية من أجل استقبال المصريين".

وأكمل هشام عبد العزيز: “ يتم تخصيص أماكن خاصة لمصلى السيدات في مساجد الجمهورية اثناء صلاة عيد الفطر، وأماكن أخرى للرجال ونطالب المصلين الالتزام بذلك".

وناشد: “نحن مخصصين أماكن للرجال ومخصصين أماكن للسيدات فنحن محتاجين حضراتكم تساعدونا السيدات في مكان السيدات والرجال في مكان الرجال”.

مواعيد صلاة العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موعد صلاة العيد بمختلف محافظات الجمهورية.

موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات الجمهورية

القاهرة:- 5:58 صباحا.

الإسكندرية:- 6:03 صباحا.

مطروح:- 6:13 صباحا.

بورسعيد:- 5:53 صباحا.

السويس:- 5:53 صباحا.

العريش:- 5:47 صباحا.

الطور:- 5:50 صباحا.

دمنهور:- 6:01 صباحا.

طنطا:- 5:59 صباحا.

المنصورة:- 5:57 صباحا.

الزقازيق:- 5:57 صباحا.

الضبعة:- 6:09 صباحا.

العلمين:- 6:07 صباحا.

واحة سيوة:- 6:22 صباحا.

موط (الداخلة):- 6:11 صباحا.

الفرافرة:- 6:14 صباحا.

البويطي:- 6:09 صباحا.

باريس:- 6:06 صباحا.

المحلة الكبرى:- 5:59 صباحا.

الحمام:- 6:05 صباحا.

نجع حمادي:- 5:58 صباحا.

15 مايو:- 5:58 صباحا.

السادات:- 6:01 صباحا.

الصالحية الجديدة:- 5:55 صباحا.

العاشر من رمضان:- 5:56 صباحا.

العاصمة الإدارية الجديدة:- 5:56 صباحا.

العبور:- 5:57 صباحا.

الفشن الجديدة:- 6:02 صباحا.

المنصورة الجديدة 5:57 صباحا.

النوبارية الجديدة:- 6:03 صباحا.

بدر:- 5:56 صباحا.

بني مدار الجديدة:- 6:01 صباحا.

بورسعيد الجديدة سلام:- 5:52 صباحا.

بئر العبد الجديدة:- 5:51 صباحا.

توشكى الجديدة:- 6:02 صباحا.

حدائق العاصمة:- 5:56 صباحا.

الفيوم:- 6:01 صباحا.

بني سويف:- 6:00 صباحا.

المنيا:- 6:02 صباحا.

أسيوط:- 6:01 صباحا.

سوهاج:- 5:59 صباحا.

قنا:- 5:56 صباحا.

الأقصر:- 5:56 صباحا.

أسوان:- 5:56 صباحا.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله.

أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.

وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.