وضع حواجز حديدية على كورنيش النيل أول أيام عيد الفطر.. صور

عيد الفطر المبارك 2024.. شهد كورنيش النيل بوسط القاهرة إقبال الكثير من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ووضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الحواجز الحديدية لتسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين على الكورنيش.

وقد انتشر أفراد الأمن ووضع الحواجز الحديدية، منعًا لأي محاولات من شأنها تعكير الجو العام.

يذكر أنه قد أدى منذ قليل الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود صباح اليوم الأربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم.

مظاهر الاحتفال بالعيد

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بالعيد حيث قام المواطنون بالتقاط الصور، وحملوا البلالين للتعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

مواعيد صلاة العيد

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.