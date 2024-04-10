آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بدمياط

شهدت شوارع وميادين محافظة دمياط توافد الالاف من المواطنين الي المساجد الكبيرة والساحات لتأدية صلاة عيد الفطر والمشاركة في مظاهر الاحتفال بالعيد وفي هذا الصدد تنطلق رحلة إعداد الحلويات والكعك والغريبة والبسكويت التي تحضرها السيدات بعد صلاة العيد ومن لم تسعفه الظروف لإعدادها في البيت يلجأ إلى اقتنائها من السوق.

وفي يوم العيد عادات أسرية لرب الاسرة الدمياطية عند عودته من صلاة العيد يجتمع مع العائلة لمشاركتهم اجواء البهجة بالعيد ويمنح الزوجة والابناء نقود العيدية

في حين تقوم سيدة المنزل باحضار وجبة الفطور من الفول والطعمية والبيض المقلي والحلويات والكعك فيما تقوم بإعداد اللحوم والمحاشي على وجبة الغداء

ويشهد الاحتفال بعيد الفطر في دمياط احتفاء خاص بالأطفال من خلال حصولهم على ملابس جديدة وهدايا واصطحابهم للملاهي والمتنزهات والحدائق العامة

وتكثر خلال عيد الفطر الزيارات بين الأهل والأقارب ليكون مناسبة لإعادة الترابط وصلة الرحم ومن عادة شعب دمياط أن يتبادلوا أطباق الحلويات والكعك والغريبة والبسكويت فيما بينهم خلال تلك الزيارات خصوصا وأنّها تُصنع في البيت بطرق تقليدية وتختلف عن التي تُباع في المحلات.

وبما أن محافظة دمياط تتميز بوجود مصيف رأس البر ينطلق المئات باسرهم من ابناء المحافظة لقضاء اجازة العيد للاحتفال مع العائلة والأهل علي شواطئ عروس المصايف رأس البر

وعلى غرار الاحتفال بمظاهر عيد الفطر فإنّ مساجد دمياط تشهد اكتظاظا كبيرا منذ الفجر لأداء صلاة العيد وتشهد بعض المساجد الشهيرة في دمياط أجواء مختلفة عن غيرها خاصة والمتواجدة في دمياط العاصمة حيث استعدت كافة المساجد والساحات لاستقبال المصلين الوافدين لاداء صلاة عيد الفطر