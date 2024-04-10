رئيس جامعة أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة أرض الملاعب

أدى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن محافظة أسيوط، وفضيلة الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية، والشعبية، والسياسية، والسادة نواب مجلسي الشعب، والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف، والأزهر.

وألقى خطيب المسجد خطبة العيد؛ حيث أكد فيها أن العيد فرصة للترويح عن النفس؛ لتستريح بعد التعب، وتفرح بعد الجد؛ لتعود أكثر عملاً، وأعظم نشاطاً، ومن مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل، مضيفًا أن في العيد فرصة عظيمة؛ لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور، والتلاقي، ونشر المودة، والرحمة، والصفاء، وتوثيق الروابط الإنسانية، وأن أولى الناس بالبر، والصلة، والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوو الأرحام.

وعقب صلاة العيد، تبادل دكتور المنشاوي؛ التهنئة مع قيادات العمل بمختلف المجالات في محافظة أسيوط، وكذلك رجال الشرطة فى الارتكازات الأمنية القائمين على تأمين المصلين، والأهالي، والتقاط بعض الصور وسط فرحة كبيرة، وسعادة بالتكبيرات.

وفي لفتة إنسانية، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، قام الدكتور المنشاوي، بالمرور على المستشفيات الجامعية؛ لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفيات، والمرضى، وقام بتسليم كراتين مواد غذائية على العاملين بمستشفى القلب، وقسم الإصابات بالمستشفى الجامعي، مشيداً بالدور الذي يقومون به، وعملهم الجاد، خاصة في المناسبات المختلفة.