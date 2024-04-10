الالاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الصديق شيراتون

أدى الالاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الصديق شيراتون صباح اليوم الاربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.