صور خادم الحرمين الشريفين أثناء صلاة عيد الفطر المبارك اليوم

تداولت وسائل الإعلام السعودية صور لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية “واس”" فقد أدي خادم الحرمين الشريفين صلاة العيد في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، وذلك بصحبة كلا من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين، التهاني والتبريكات من الأمراء والمسؤوليين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما كانت الصفحة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقلت تهنئة الملك سلمان للعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بمناسبة العيد، والتي جاء فيها:"أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.. نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع..وكل عام وأنتم بخير".