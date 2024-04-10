ريال مدريد يجس نبض ماينو للحصول على خدماته بالميركاتو

يرغب مسؤولو التعاقدات بنادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على توقيع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فترة التألق الأخيرة والأداء المتميز في البريميرليج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أعرب مؤخرًا عن إعجابه بخدمات النجم كوبي ماينو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، بعد تألقه مع الشياطين الحمر

الصحيفة أفادت بأن ريال مدريد يتطلع إلى تحرك صيفي مفاجئ للتعاقد مع الشاب كوبي ماينو من مانشستر يونايتد، ضمن خطة الفريق لتعزيز الخط الأمامي.

وعلى الجانب الآخر، سلطت صحيفة ماركا الاسبانية الضوء على الأداء الرائع للالماني توني كروس لاعب الريال أمام مانشستر سيتي ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة “يجب حبس كروس في البرنابيو وعدم السماح له بالمغادرة حتى يوقع على تجديد عقده، لقد أعطى درسا مرة أخرى حول كيفية لعب كرة القدم، في المباراة الأكثر تطلبا هذا الموسم، برز مرة أخرى فوق الجميع”.

