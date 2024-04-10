صور.. الآلاف في البحيرة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

أدي مواطني محافظة البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك ، في مئات المساجد والساحات التي أعدتها مديرية الأوقاف ، بمدن وقري المحافظة ، وسط فرحة عارمة من المواطنين بمختلف المراحل العمرية ، كما تم توزيع الهدايا علي الاطفال والتي تمثلت في اللعب والبالونات ذات الألوان الزاهية .

ونظم بعض الشباب حفلات داخل الساحات ، والتي تضمنت العديد من الفقرات المميزة من الغناء والفنون الشعبية والتنورة ، والأغاني الشبابية علي أنغام الدي جي

كما أدى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور ، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

وعقب انتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن فرحة العيد وأهمية صلة الأرحام وإشاعة السعادة والبهجة في قلوب الآخرين خلال هذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الشيخ محمد أبو حطب، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ.

وتقدم سكرتير عام محافظة البحيرة ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع مواطني وأبناء المحافظة بأخلص الأمنيات وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما ضرب العديد من الإخوة الأقباط أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ، وقوة العلاقة بين المصريين ، حيث قاموا بتوزيع كعك العيد علي المواطنين أمام مسجد التوبة بوسط مدينة دمنهور.

كانت مدن وقري المحافظة قد سهرت حتي صباح اليوم ، حيث إزدحمت الشوارع والميادين بالمواطنين للسهر بينما قام البعض بشراء المستلزمات المنزلية ، وقضي الشباب ليلة العيد داخل المقاهي والأندية ، وسط الرقص علي أغاني الدي جي ، بينما قضة الفتيات والسيدات ليلة العيد ، في شراء بعض المستلزمات المنزلية والملابس .