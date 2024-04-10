عراقي: يا أهل فلسطين انتظروا فرج الله

بشر الدكتور عراقي مسلم مدير إدارة أوقاف البساتين والمعادى الجديدة أهل فلسطين في غزة بنصر الله وفرجه القريب

وقال اليوم خلال خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد العظيم بزهراء المعادي

"ابشروا بنصر الله قريبا ورحمته قريبه، فلا تنسونهم بالدعاء وأخلصوا إلي الله

لقد اغتصب اليهود أرض غزة من أجل إذلال أهلها واغتصاب طعامهم وشرابهم، ولكن نصر الله قريب

وقال" اللهم ما انصر غزة على أعدائهم وكن لهم عون ونصير واحفظ مصر وأهلها

وأضاف: اليوم يوم فرحة كبير وسرور للمسلمين، وما أجمل هذه الأيام بعد صيام كان لله سبحانه وتعالي ، وما أجمل هذه اليوم بعد قيام كان لله سبحانه وتعالي ، وما أجمل هذا اليوم بعد صلاة لله سبحانه وتعالي ، وما أجمل هذا اليوم بعد قراءة القرآن لله سبحانه وتعالى.



فقد قد فاز من أخلص في هذا الشهر الكريم، من جبر الخواطر له الحق أن يفرح، ومن أحسن إلي الناس له الحق أن يفرح، ومن وصل والديه فله الحق أن يفرح، ومن من أعان مظلوما ليأخذ حقه له الحق أن يفرح

واستشهد عراقي بقصص موسي مع الخضر عليهما السلام، في جبر الخواطر

قال: موسى -عليه السلام- لما خطب على المنبر، يوما فقال، لبني إسرائيل ما قال من العبر والدروس، وقال لهم من العلم ما أبكى العيون حتى أن رجلا قال له يا موسى هل في الأرض ما هو أعلم منك قال لا، ولم ينسب العالم إلى الله، ولم يقل الله لا أعلم



فعلمه الله سبحانه وتعالى درسا في جبر الخواطر وإسعاد الناس ونسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى

فوجدي سفينة في البحر، فشطرها حتى لا يغتصبها ملك ظالم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجبر خاطر الوالدين بقتل الغلام، خوفا عليهم، وجبر الخاطر لمن منع إطعامهم، وقام ببناء الجدار



وقال: أيها الناس أجبروا خواطر الناس بكلامكم، وأجبروا الناس بأفعالكم ونظراتكم، وأسعدوا من حولكم وارفعوا من شأن الناس كما رفعوا الله من شأنكم، وليكن لكم اليوم صلة بمريض ومسكين ووفاء بالوالدين أن كانوا أحياء

وأضاف عراقي خلال خطبة عيد الفطر المبارك أن العيد فرصة لصلة الأرحام وتوطيد العلاقات الاجتماعية، ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية