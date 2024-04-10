مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على بطريق بحيرة قارون السياحي , اختل توازنه وسقط أرضًا وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي ، بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على بطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة ابشواي إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى اسلام عويس عبد الشفيع 23 عاما، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها أثناء ذهابه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة ، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب توقيع مفتش الصحة الكشف على الجثمان وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر لقى 4 اشخاص بالفيوم مصرعهم بينهم 3 اشقاء سقطوا فى بيارة للصرف الصحى فى قرية سنرو بمركز ابشواى ,تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة فى ابشواى التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارا من مأمور مركز ابشواى بورود بلاغ إلى المركز بمصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء اثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية سنرو التابعة لدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان الواقعة برئاسة رئيس مباحث مركز أبشواي، وتبين سقوط أربعة أشخاص وانتشالهم من داخل بيارة بالقرية عندما سقط أحدهم قام الآخر بمحاولة إنقاذ شقيقه حتى سقط أربعة في محاولة منهم بإنقاذ بعضهم البعض وتوفوا جميعاً داخلها.

وتبين مصرع كلا من محمد سلامة نصر وشقيقه سعيد سلامة نصر ، وشقيقهم الثالث وائل سلامة نصر، والرابع جار لهم بالمنزل، وجميعهم من في قرية سنرو القبليه التابعة لمركز ابشواي في محافظة الفيوم ،

تم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.