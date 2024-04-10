محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" و "ملابسك تسعدهم" بمدينة دهب

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، معرض أهلا بالعيد للسلع الغذائية ومستلزمات العيد من الكعك والبسكويت ومستلزماته بمنطقة دهب اسكوير.

بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة،والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، وموتوني كازامياس مالك دهب اسكوير ، ورجل الاعمال حمدي عزالة، شايخ وعواقل مدينة دهب.

وتفقد محافظ جنوب سيناء، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 الي 40 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ بأن يستمر هذا المعرض ويكون معرضا دائما لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.

وأوضح أنه تم اقامة معرض اهلا بالعيد بجميع المدن لتوفير مستلزمات العيد للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي سياق متصل افتتح محافظ جنوب سيناء معرض " ملابسك تسعدهم" للتكافل الاجتماعي والذي يضم أنواع مختلفة من الملابس الجديدة والمستعملة للتكافل الاجتماعي بأسعار لا تتجاوز 100 جنيه للقطعة.

ومن جانبه اشاد محافظ جنوب سيناء بتلك المبادرة وطالب بتطبيقها بكافة المدن علي مستوي المحافظة.