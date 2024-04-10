دابود الشعبية بأسوان تستقبل العيد بالبخور والغناء النوبي

إستقبل اهالي منطقة دابود الشعبيه باسوان، عيد الفطر المبارك بالمعايدات والغناء والبخور .

وسط حاله من الفرح قام اهالي دابود الشعبيه بالاحتفال بعيد الفطر المبارك علي طريقتهم الخاصه، وهي بالغناء والطنبورة والرقص النوبي الذي يعتبر من أهم تراث محافظة اسوان .

وبمشاركة الكبار والشباب والأطفال احتفلت الشعبيه بصورة مختلفه عن باقي المناطق، وقد قامو بتشيد شادر ضخم ليسع الاهل والأقارب والجيران من المنطقه والمناطق المجاورة للاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل استعدت المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين وخاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة والترفيهية ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لتكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل الداخلى على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين والأسر لأداء صلاة العيد ولاسيما على طرق كورنيش النيل والسادات والسيل والمحمودية بمدينة أسوان ، مكلفاً بتخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى ، وفى نفس السياق تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف لتكثيف تواجد ضباط وأفراد المرور مع وضع حواجز ومصدات مرورية تفصل بين الأماكن المخصصة للسيدات وأخرى للرجال ، وخاصة في المسجد الجامع وساحة الصالحين التي تأتى ضمن 50 ساحة مفتوحة ، بالإضافة إلى 800 مسجد تم تخصيصهم لصلاة عيد الفطر المبارك موزعين بجميع المراكز والمدن .