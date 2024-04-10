جوزيف حلمي شاب قبطي يزين ساحة صلاة عيد الفطر بالفيوم

شهدت ساحة صلاة عيد الفطر بقرية الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق بالفيوم، مشهد رائع يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية.

وفوجيء المصلين بالشاب القبطي جوزيف حلمي يقوم بنفخ البالونات وتزيين الساحة، وتصوير المصلين بكاميرته الخاصة لاهدائها لجيرانه عقب انتهاء الصلاة.

شباب أقباط يزينون ساحات صلاة عيد الفطر بالفيوم

واصطحب جوزيف معه مجموعة من شباب الأقباط بالقرية حيث قاموا بنفخ البالونات وتوزيعها على الأطفال في ساحة صلاة عيد الفطر

وشهدت الساحات والمساجد حضورا كثيفا لآداء الصلاة وابتهاجا بالعيد، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات التى حددتها مديرية الأوقاف خلال آداء الصلاة.

وقام فضيلة الشيخ محمد فتحي من أئمة الأوقاف بالفيوم بإمامة المصلين في ساحة قرية الوابور الجديدة أمام مدرسة الشهيد حسام جمال الثانوية الصناعية الغسكرية، ثم قام بتقديم خطبة العيد.

وجاء نص خطبة عيد الفطر كالتالي: «الحمد لله رب العالمين الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»، «فاليوم تشرق علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته، وأنسه ومسرته، ليفرح الناس وينعموا بفضل الله تعالى وجوده وكرمه، حيث يقول الحق سبحانه: {قُلْ بِفَضْل اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ.. إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ يصَوْمِهِ)، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "إظهار السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدين».

اليوم هو يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا، حيث ينتظرهم بفضل الله تعالى التكريم الأعظم يوم القيامة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَي رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفْعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ)، قَالَ صلى الله عليه وسلم): (فَيُشَفَعَانِ)، ويقول (صلوات ربي وسلامه عليه: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ). والعيد فرصة للترويح عن النفس، لتستريح بعد التعب، وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملاً وأعظم نشاطاً، فعن أنس رضي الله عنه) قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا تَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ). ومن مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امراتك)، على أن تكون تلك التوسعة من غير إسراف ولا تبذير».