الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عيد الفطر.. فرحة وابتهاج على وجوه الأطفال

عيد الفطر
عيد الفطر

عمت أجواء فرحة وابتهاج  عيد الفطر المبارك على وجوه الأطفال بمنطقة فيصل عقب الانتهاء من صلاة العيد.
وتبادلت الأسر التهاني والتبريكات فيما بينهم، وانطلقت أصوات الالعاب الناريه في سماء المنطقة تعبيراً عن الفرحة والبهجة.

المئات من المصريين

وأدى المئات من المصريين صلاة عيد الفطر بمنطقة فيصل ، وسط فرحة عارمة تكتسي وجوه جمع المصلين.
وتوافد الأسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10إبريل على مسجد الحسيني لتأدية صلاة العيد مصطحبة الأطفال.

txt

الألف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالإسماعيلية

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

txt

الألف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالإسماعيلية

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

مواد متعلقة

صور.. المئات يؤدون الصلاة عيد الفطر بمنطقة فيصل بالجيزة

المئات يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاخشيد بالمنيل

الجريدة الورقية