الألف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالإسماعيلية

وسط تواجد امني مكثف أدى صباح اليوم الاربعاء الالف المواطنين بمحافظة الإسماعيلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بنحو ٧٨ ساحة على مستوى المحافظة .

وصدحت مساجد الإسماعيلية بتكبيرات العيد عقب صلاة الفجر فيما توافد المواطنون على ساحات المساجد مرتدين الملابس المبهجة. وتزينت المساجد بالبلالين والزينات التي ملئت ارجاء الميادين والشوارع المحيطة بالساحات ابتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتناولت خطبة صلاة العيد عن الحفاظ على الطاعات والعبادات بعد رمضان والحرص على أداء الصلاة في وقتها وأداء الصدقات والذكر وقراءة القرآن الكريم.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية قيام مواطنون بتوزيع الحلوى والتمور على المصلين عقب انتهاء صلاة العيد والخطبة ابتهاجا بقدوم العيد فيما قام مواطنون بتوزيع الألعاب والبلالين على الاطفال .وحرص الاهالي على التقاط الصور التذكارية مع ذويهم واصدقاءهم لتسجيل لحظات الفرحة في العيد .

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري بمحيط ساحات المساجد.فيما انتشر متطوعون من مؤسسات للعمل المدني وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال.



و تواجدت سيارات الإسعاف في محيط الساحات فيما انتشرت سيارات المرور لتنظيم حركة المرور

وشهدت أجواء الصلاة حالة من البهجة والفرحة بين المواطنين الذين حرصوا على اصطحاب أسرهم واطفالهم .

وقال فضيلة الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية اليوم إنه تم زيادة أعداد ساحات الصلاة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء الصلاة وتوفير السيولة للمصلين .وتخصيص 14 ساحة بقرى مركز ابوصوير فيما تم تخصيص 17 ساحة لتغطية قرى مركز التل الكبير كما تم تخصيص 15 ساحة لقرى القصاصين .و9 ساحات لقرى فايد و6 ساحات بمركز القنطرة غرب و6 ساحات بمركز القنطرة شرق.و9 ساحات بمركز الاسماعيليه.



واضاف أن كل ساحة من الساحات سيكون مخصص لها إمام أساسي وآخر احتياطي ، وذلك حرصاً على ان تكون كل الساحات تحت سيطرة واشراف وزارة الأوقاف، لافتاً الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات.

