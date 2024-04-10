زيارت القبور من الأولويات عقب صلاة عيد الفطر باسوان

شهد مركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان، توافد الكثير من اهالي المركز الي زيارة القبور، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الاطفال بالزيارة

قالت ش.ا للوفد انني اعتدت علي زيارة قبر والدى ووالدتي كل صباح عيد الفطر عقب الإنتهاء من صلاة العيد بصحبة اختي وابني، حاملين زيارة مكونه من حلوة وبسكوت للأطفال مثلما كانت تفعل امي في حياتها ، ونحن توارثنا هذا الموروث من الأجداد وسوف نورثه لأبنائنا كذالك، عندما نذهب المقابر نستعد منذ اليل لهذه الزيارة وما سوف ناخذه معانا من حبوب للطير ، نقوم بنثر الحبوب علي قبر والدتي ووالدي حتي تاكل الطيور، ونقوم بتوزيع الحلوى ونقوم، برش القليل من الماء اعلي المقبره .

وفي سياق متصل استعدت المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين وخاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة والترفيهية ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لتكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل الداخلى على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين والأسر لأداء صلاة العيد ولاسيما على طرق كورنيش النيل والسادات والسيل والمحمودية بمدينة أسوان ، مكلفاً بتخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى ، وفى نفس السياق تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف لتكثيف تواجد ضباط وأفراد المرور مع وضع حواجز ومصدات مرورية تفصل بين الأماكن المخصصة للسيدات وأخرى للرجال ، وخاصة في المسجد الجامع وساحة الصالحين التي تأتى ضمن 50 ساحة مفتوحة ، بالإضافة إلى 800 مسجد تم تخصيصهم لصلاة عيد الفطر المبارك موزعين بجميع المراكز والمدن .