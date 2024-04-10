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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دويدار: تواجد أنتوني موديست في مركز رأس الحربة مجاملة.. وكريستو كنز مدفون

أنتوني موديست
أنتوني موديست

كشف أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق عن صعوبة مباراة الأهلي القادمة أمام تي بي مازيمبي الكونجولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت، 20 أبريل المقبل في الكونغو.

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وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة مازيمبي قوية والأهلي يستطيع عبوره بسبب الحضور الجماهيري".

وأكمل: "لو كانت مباراة العودة في الكونغو كان سيكون الأمر صعبًا على الأهلي بشكل كبير".

وأردف: "وجود أنتوني موديست في مركز رأس الحربة مجاملة، وهناك من هو أفضل منه، ووسام أبو علي مهاجم جيد، والتوفيق والحظ ملازمين كولر".

وقال: "لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة تمكنهم من تحقيق الفوز بمجهود أقل، ولكن كمجمل أداء الأهلي في مباراة إنبي غير مُرضي".

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل بهدفين مقابل هدفين، خلال المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأتم: "الضاوي كريستو كنز مدفون داخل النادي الأهلي، وقرار عدم الدفع به خاطئ وغير موفق".

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