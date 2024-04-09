بحضور جوزيه جوميز ونجوم الزمالك .. عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق

أقيم مساء اليوم الثلاثاء عزاء الراحل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية ، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وحرص مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري واللاعبين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين على رأسهم حازم إمام ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال وأسامة نبيه وأحمد عبدالله لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

و تواجد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت.