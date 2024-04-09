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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بحضور جوزيه جوميز ونجوم الزمالك .. عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيم مساء اليوم الثلاثاء عزاء الراحل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية ، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وحرص مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري واللاعبين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين على رأسهم حازم إمام ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال وأسامة نبيه وأحمد عبدالله لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

و تواجد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لتقديم واجب العزاء.


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت.

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