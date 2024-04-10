طواقم الإسعاف تستخرج مزيدا من الجثث من تحت أنقاض مستشفى الشفاء.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز لقطات للمسعفين والأطباء والممرضين وهم ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد انسحبت في أوائل أبريل بعد هجوم استمر أسبوعين على مستشفى الشفاء، وهو الهجوم الثاني منذ بدء الحرب.

وعثرت الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني على العديد من الجثث المتحللة تحت الأنقاض.

وقال حسين محيسن، رئيس جهاز الإسعاف في قطاع غزة: "نحن نعمل بجرافة واحدة وقدراتنا محدودة للغاية".

وقال خليل حمادة، مدير معهد الطب الشرعي، إن فريقه عثر على جثث "مقطعة إلى أشلاء"، مما يجعل من الصعب على الأقارب التعرف عليها.

وفي بيان نُشر على موقع المركز الفلسطيني للإعلام، قالت إنه تم اكتشاف "المزيد من الفظائع" في مجمع الشفاء بعد انسحاب الإسرائيليين.

وأعلنت إسرائيل أن القتال كان انتصارًا على مقاتلي حماس، قائلةً إنها "لم تصب المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى". كما حمّلت حماس مسؤولية الدمار الذي لحق بالمستشفى.

وقالت منظمة الصحة العالمية التي زارت المستشفى بعد الانسحاب الإسرائيلي في 5 أبريل إن "العديد من المقابر السطحية قد حُفرت بالقرب من قسم الطوارئ ومبنى الإدارة ومبنى الجراحة، وقد دفنت العديد من الجثث جزئياً وظهرت أطرافها".

وصدم الفلسطينيون بالحالة التي وجدوا عليها مدينتهم خان يونس، التي لم يعد بالإمكان التعرف عليها يوم الإثنين بينما كانوا يتدفقون ما تبقى من البيوت المدمرة، جراء قصف القوات الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس جنوب غزة يوم الأحد، بعد أشهر من القتال والقصف.

وقد جاء أولئك الذين عادوا إلى خان يونس على ظهور المركبات والشاحنات وعربات تجرها الحمير، وحتى سيرًا على الأقدام، ليشهدوا الدمارالمعبر عن أكثر الهجمات العسكرية تدميراً وفتكاً في العالم في العقود الأخيرة، مما جعل معظم المنطقة الساحلية الصغيرة غير صالحة للعيش، بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنها انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين.

وذكرت الطواقم في بيان صحفي أن العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.