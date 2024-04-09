توخيل: كان يمكننا الفوز على آرسنال ونستحق ركلة جزاء

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أنه راضٍ عن داء فريقه أمام آرسنال الإنجليزي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: “ كان بإمكاننا أن نخرج من مباراة اليوم فائزين، واتيحت لنا فرصة للتسجيل في الدقائق الأخيرة عن طريق كينجسلي كومان ”.

وأضاف: “ كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة على مدافع آرسنال ”.

واكمل توخيل: “ بعد مباراة هايدنهايم الأخيرة كنا ندرك جيداً أننا مطالبون بتقديم أداء أفضل أمام آرسنال”.

وأتم: “ الأمور واضحة بعد تعادلنا خارج ملعبنا، سنحتاج لدعم مشجعينا وأن نلعب بنفس الحماس كما فعلنا اليوم بعدها يمكننا التأهل لنصف النهائي ”.