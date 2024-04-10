زحام شديد في شوارع ومقاهي البحيرة ليلة العيد

على أنغام تكبيرات العيد ، وأغنية ياليله العيد لسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، قضي مواطني مدن وقرى محافظة البحيرة ليلة العيد، في شوارع وميادين ومقاهي والمحلات التجارية بالمحافظة، وسط فرحة غامرة من حميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك.

التقت بوابة الوفد بالعديد من مواطني البحيرة للتعبير عن فرحتهم الشديدة بقدوم العيد المبارك ، حيث أكد علي محمود - طالب جامعي – إتفقت مع أصدقائي علي قضاء ليلة العيد بأحد المقاهي التي إعتدنا التواجد فيها ، وسوف نسهر داخل المقهي ،حتي موعد صلاة العيد ، حيث نذهب إلي الساحة القريبة لأداء تكبيرات وصلاة عيد الفطر المبارك ، ثم نتوجة إلي مينة الأسكندرية لقضاء أول أيام العيد علي ساحل البحر المتوسط وكذلك ملاهي المعمورة .

وقالت رانيا سعد - طالبة - عقب الإنتهاء من تناول إفطار آخر أيام شهر رمضان المعظم ، نزلت أنا وصديقتي لشراء أدوات التجميل والإكسسوارات الخاصة بملابس العيد ، والتجول في المحلات التجارية للإستمتاع بقضاء ليلة العيد وسط الأهالي وهذا أجمل إحساس بالنسبة لي .

ويقول علي عبد الستار – موظف – تعودت علي قضاء ليلة العيد مع زوجتي وطفلي الصغير في أحد المقاهي الشهيرة ، نتناول المشروبات المختلفة وقضاء السهرة حتي الساعات الأولي من صباح أول أيام عيد الفطر .

وقالت شادية صبري - ربة منزل – عقب آداء صلاة العشاء ، أقوم بالتجول بين المحلات التجارية لشراء الكعك والبسكويت والغريبة ، بالإضافة إلي بعض الأطعمة حتي أدخل البهجة والسرور علي أطفالي .

كما إلتقت (بوابة الوفد ) بعدد من الباعة ، حيث أكد حسن هاشم – بائع بالونات – ليلة العيد هي من أهم المواسم بالنسبة لي ، حيث أقوم بالتجول وسط الميادين والشوارع لبيع البالونات للأطفال والتي تلقي رواجا كبيرا خاصة من أولياء الامور الذين يسارعون بالشراء لرسم الفرحة علي قلوب أطفالهم .

بينما أكد ربيع محمد – بائع لعب أطفال – بداية من ليلة العيد أقوم بتجهيز (شادر صغير) داخل أحد الميادين لبيع لعب الأطفال المختلفة ، طوال أيام عيد الفجر المبارك ، ولكن هذا العام إرتفعت الأسعار وزيادة التكاليف ، حيث أتوقع إنخفاض نسبة البيع عن الاعوام السابقة .