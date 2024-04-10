موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة زد في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام إنبي بهدفين لكل فريق، في حين تعادل زد في آخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي بهدف لمثله.

موعد مباراة الأهلى وزد

وتنطلق مباراة الأهلي وزد مساء الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة بشكل حصري.

وتأتي مباراة زد كبروفة أخيرة للأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك المقررة في منتصف الشهر الحالي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما يحتل زد المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا وإيابًا، وسيواجه مازيمبي يوم الجمعة الموافق 19 أبريل المقبل وستكو مباراة العودة في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.