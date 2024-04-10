موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مبارياته في الدوري المصري الممتاز وذلك عند استضافة الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

ويقدم الاتحاد السكندري نتائج جيدة في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، ويبحث زعيم الثغر عن مواصلة النتائج الجيدة أمام الزمالك.

في المقابل يطمح الزمالك بقيادة جوزيه جوميز استعادة نغمة الانتصارات في الدوري على غرار الكونفدرالية حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء يوم الخميس في تمام السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.