ساحات المساجد تتزين في ليلة العيد بالإسماعيلية

وسط حالة من البهجة والفرحة تزينت ساحات المساجد بمدينة الإسماعيلية في ليلة العيد لاستقبال آلاف المصلين صباح اليوم الأربعاء لاداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة بوابة الوفد ساحة الرضوان بحي جاردن سيتي والتي شهدت عشرات الشباب والصبية من أهالي المنطقة الذين قاموا منذ ساعات المساء لتعليق الزينات والبلالين التي تحيط بسور الحديقة التي تستوعب نحو 3000 مواطن .

وقال متطوعون انهم قاموا بالجهود الذاتية بشراء الزينة والبلالين وان أطفال الحي الذين شهدوا طوال شهر رمضان صلاة القيام بالمسجد قاموا بمساعدتنا في تعليق الزينة .

وأمام مسجد بدر بحي الشيخ زايد انتشر تم تنظيف محيط المسجد والدفع بفروشات اضافية لاستيعاب اعداد المصلين .وأعلن الشيخ محمد سليمان أمام المسجد تكريم نحو ١٠٠ طفل في صلاة العيد ممن تمكنوا من صيام شهر رمضان المبارك وذلك دعما وتشجيعا لهم.

وفي ميدان عبد الرحمن الابنودي بحي الجامعة القديمة المتاخمة لمجرى قناة السويس وفي محيط مسجد الزهراء تم الدفع بفروشات اضافية وانتشرت سيارات المرور لتنظيم حركة السير في المسجد الذي يعد الأكبر في استقباله للمواطنين بحي اول فيما قام أهالي الحي بتعليق البلالين ابتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك.



وقامت محلات تجارية بمنطقة وسط البلد باذاعة تكبيرات العيد وسط حالة من الفرحة والابتهاج بين الاهالي .



وأعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تجهيز نحو 78 ساحة مفتوحة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية بالإضافة لنحو 22 ساحة ملحقة بمساجد داخل نطاق المحافظة.

وقال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال الالف المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأداء شعائر صلاة العيد .

واكد اسماعيل أن سرادقات ضخمة ستقام في قرى ومدن الاسماعيليه لاستيعاب الأعداد الغفيرة من المصلين وسط تواجد امني مكثف وانتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ الطبية وجمعية الهلال الأحمر المصري تحسبا لأي طارئ.

وقال بيان رسمي من مديرية الأوقاف بالإسماعيلية حصلت بوابة الوفد الالكترونيه على نسخة منه إن 78 ساحة مفتوحة تستقبل المواطنين لأداء صلاة العيد أبرزها في مدينة الإسماعيلية ساحة استاد النادي الاسماعيلي والملاعب المفتوحة بحي الخامسة ونادي الشهداء الرياضي وساحة الرضوان وميدان الفردوس ونقابة المحامين وساحة بدر