زحام في الشوارع وتكدس مروري في ليلة العيد بالإسماعيلية

شهدت شوارع الإسماعيلية والميادين العامة اليوم الثلاثاء والموافق وقفة عيد الفطر المبارك زحاما شديدا في المناطق التجارية بسبب إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم في الساعات الأخيرة من آخر يوم في شهر رمضان المبارك.

ورغم برودة الطقس اليوم وسقوط الأمطار الا ان موجة الطقس الفجائية لم تثني المواطنين عن النزول للشوارع لقضاء احتياجاتهم في ليلة عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة بوابة الوفد الإلكترونية تزاحم في شوارع سعد زغلول ومصر والجيش ومناطق وسط البلد والسلطان حسين والخامسة وشارع العشريني .حيث يقبل المواطنين على شراء ملابس ومستلزمات العيد لاطفالهم .



وشهدت أسواق الخضر والفاكهة بمنطقة سوق الجمعة وحي السلام زحاما وتكدسا مروريا بسبب اقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الأسواق في الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك.



وانتشر باعة الألعاب والبلالين في محيط الميادين العامة وساحات المساجد مع حلول ساعات الليل في يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل بدأت مساجد الإسماعيلية عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء إطلاق تكبيرات العيد وسط حالة من الفرحة والابتهاج لقدوم عيد الفطر المبارك.

وأعلنت مديرية الاوقاف بالاسماعيلية تجهيز ٧٨ ساحة خارجية لاداء صلاة العيد فضلا عن ٢٢ ساحة ملحقة بمساجد على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية لاداء صلاة العيد .

وأعلنت مديرية الصحة بالاسماعيلية رفع درجة الاستعدادات القصوى طوال ايام عيد الفطر المبارك والدفع بسيارات الإسعاف في أماكن صلاة العيد واماكن التجمعات داخل المحافظة تحسبا لأية طواريء.واعلنت المديرية في بيان لها عن منافذ صرف الألبان للأطفال ومناطق الخدمات الوقائية وعيادات عقر الحيوانات والتطعيمات الروتين.بالاضافة لمكاتب فحص راغبي الزواج .واماكن للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .

وأعلنت فروع التأمين الصحي الشامل فتح أبوابها يوميا طوال ايام عيد الفطر المبارك.

وتواصل اعمال صيد الاسماك نشاطها رغم سرعة الرياح وبرودة الطقس وذلك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس دون توقف مع تحسن حالة الطقس واستقرار حالة البحر .حيث انتشرت مراكب الصيد مع بزوغ الفجر اليوم باحثين عن رزقهم في أعماق البحر ..وعادة ما تزيد فرص صيد الاسماك خلال ساعات الليل