القبض على المتهمين بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بقـ تل شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمحافظة أسوان.

القبض على المتهمين بقـ تل شخص وإصابة 3 آخرين بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 3 أشخاص آخرون لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وتحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة التى استخدمت فيها أسلحة نارية.

القبض على شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين

ومن جهة اخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

بطاقات الدفع الإلكتروني

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين تحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات التحتيال على النحو المشار إليه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.