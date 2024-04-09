أبرزهم «رصاصة فى القلب والنقطة العميا وقمر الغجر»

البيت الفنى للمسرح يستقبل جمهور العيد بعروض متنوعة

يستقبل المسرح عشاقه ثانى أيام عيد الفطر المبارك بتسعة عروض مختلفة متنوعة، حيث يقدم البيت الفنى للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرحية «مملكة السحر والأسرار» بقاعة صلاح جاهين، وتدور أحداثها حول قيام رحلة مدرسية لزيارة منطقة الأهرام وأبى الهول حيث ينشق ثلاثة أطفال من أفراد الرحلة ويصعدون مدرجات الهرم الأكبر خوفو دون الاهتمام لتنبيه ميس نيفين مشرفة الرحلة وأثناء صعودهم تنهار بهم إحدى المدرجات فيسقطون داخل إحدى الغرف الداخلية للهرم خوفو، فيكتشفون أن هناك لصوص آثار يحاولون سرقة كتاب الأسرار، وأثناء محاولاتهم للخروج من المكان يقرأ أحدهم إحدى المخطوطات وكانت عبارة عن تميمة يظهر على آثارها الكاهن «حم نترو» ليوكل لهم مهمة نقل كتاب الأسرار لحمايته من اللصوص ويقبلون المهمة وأثناء المهمة تحدث لهم مفارقات يتعلمون من خلالها أن العلم والمعرفة أعظم كنوز الدنيا.

وتقدم فرقة المسرح القومى، عرض «رصاصة فى القلب»، إعداد وإخراج مروان عزب، فى التاسعة مساءً، وتدور مسرحية «رصاصة فى القلب» حول شخصية «نجيب» ذات الوضع المالى المزرى، الذى يعيش حياة بلا أهداف، لا يهتم إلا بالموسيقى واللهو، إذ يلتقى صدفة بفتاة تدعى «فيفى»، ويقع فى حبها من النظرة الأولى، ثم يكتشف أنها خطيبة صديقه، وتتوالى الأحداث دون أن يكتشف صديقه شيئاً، ويقرر «نجيب» التعامل مع الموقف بنبل وأخلاق، فيقرر الابتعاد عن هذا الحب رغم تهيئة الظروف حوله، واعتراف «فيفى» بحبها له، وتتراوح أسعار تذاكر العرض المسرحى ما بين 60، 80، 110 جنيهات.

وعلى «مسرح الغد»، تعرض مسرحية «النقطة العميا»، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، فى الثامنة مساءً، وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذى يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، ما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة فى القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى «المحكمة» محاكمة أخلاقية للنفس البشرية، تجعل الإنسان يحاكم نفسه حين يواجه ضميره بالحقيقة والصدق، والغرض من اللعبة هو ممارسة مهنهم القديمة، بعيداً من روتين العدالة التقليدية، متحررين من كل القيود، بعد أن اكتشفوا أن هناك جرائم لا تستطيع تلك العدالة التقليدية إثباتها على مرتكبيها، وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً فى قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

ويقدم مسرح البالون مسرحية «قمر الغجر» وتدور أحداثها حول قصة حب بين «قمر»، الفتاة التى تنتمى لمجتمع الغجر، الذى طالما سادت عنه صورة سلبية مشوهة لدى الغالبية من المجتمع، وبين طالب نجل أحد الوزراء، يدرس بكلية الفنون الجميلة، ورغم صعوبة نجاح قصة الحب بهذه المقومات، فإن العمل ينتصر للمشاعر بنهاية سعيدة.

ويقدم «المسرح العائم الصغير»، بالمنيل فى التاسعة مساء، العرض المسرحى «السمسمية»، تأليف وإخراج سعيد سليمان، ضمن مبادرة «وُلد هنا» إنتاج فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافى، وزارة الثقافة، وسيكون الافتتاح ثانى أيام العيد ويوميا ماعدا الثلاثاء، على المسرح العائم بالمنيل بجوار كوبرى الجامعة، التاسعة مساء، وسعر التذاكرة 37-57 جنيها، ومدة العرض ساعة فقط.

وتقدم فرقة «المسرح القومى» عرض «نور فى عالم البحور»، إخراج شادى الدالى، وذلك فى السابعة مساءً على مسرح «متروبول»، بالعتبة، وتدور أحداثه حول رحلة البحث عن «نجمة الأمان»، فى إطار كوميدى استعراضى، حيث يبدأ «نور» بطل المسرحية الذى يقدمه الفنان محمد عادل «ميدو»، و«حور» ابنة ملك البحور وتقوم بالدور الفنانة هدى هانى، والفنان سيد جبر الذى يجسد دور مارد يسمى «يا لهوى»، لتتوالى الأحداث والتى تسلط الضوء على كيفية حماية الكائنات البحرية التى تعيش فى البحار والتى من الممكن أن يصيبها الضرر بفعل التلوث الذى يتسبب فيه الإنسان.

وتقدم فرقة «المسرح الكوميدى»، عرض «يوم عاصم جدًا»، إخراج عمرو حسان، فى التاسعة مساءً، على مسرح السلام، بشارع قصر العينى.

ويقدم مسرح الغد بالعجوزة، وفرقة «مسرح الشباب»، عرض «قبل الخروج»، إخراج هانى السيد، على مسرح «أوبرا ملك»، فى الثامنة مساءً.

وتعرض فرقة «مسرح القاهرة للعرائس»، «الليلة الكبيرة»، إخراج الراحل صلاح السقا، فى السابعة مساءً، على مسرح «القاهرة للعرائس»، بالعتبة، وعلى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة يقدم عرض «فريدة»، تمثيل عايدة فهمى، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.