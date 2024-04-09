موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل باريس سان جيرمان بآمال ومعنويات كبيرة تحت قيادة المدرب الاسباني المخضرم لويس إنريكي من أجل حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة لتسهيل مهمة العودة في اسبانيا.

وعلى الجانب الآخر يبحث برشلونة بقيادة تشافي عن الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده، تساعده في الاقتراب من نصف نهائي البطولة الغائبة عن الفريق الكتالوني منذ فترة.

وتأهل باريس سان جيرمان، إلى ربع النهائي على حساب ريال سوسييداد بينما كان تأهل برشلونة بعد عبور حاجز نابولي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

يستضيف ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة مساء غدا الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبرشبكة "beIN Sports" المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.