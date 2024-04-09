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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يعود في اللقاء أمام آرسنال وينهي الشوط الأول متقدما

هاري كين يحتفل بهدفه
هاري كين يحتفل بهدفه

نجح بايرن ميونخ في العودة أمام آرسنال بهدفين لهدف بعد تأخره بهدف نظيف لينتهي الشوط الأول لصالح البافاري في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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هاري كين يضيف هدف بايرن ميونخ الثاني أمام آرسنال

تقدم ارسنال في بداية الأمر عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء، ثم سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدف الفريق الثاني في الدقيقة 32، ليتقدم البافاري بهدفين لهدف عبر ركلة جزاء.

يلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي، المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي .

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بايرن ميونخ يعود في اللقاء أمام آرسنال وينهي الشوط الأول متقدما

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بايرن ميونخ يعود في اللقاء أمام آرسنال وينهي الشوط الأول متقدما

هاري كين يضيف هدف بايرن ميونخ الثاني أمام آرسنال

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