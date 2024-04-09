رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، لاستقبال أية حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات.

وأعلن مجلس الوزراء فترة إجازة عيد الفطر المبارك من اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024.