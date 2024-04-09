عيد الفطر في فلسطين.. الفرح مستحيل ومشهد غزة يلقي بظلاله على الضفة الغربية

تسود أجواء كئيبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث تلقي الحرب والمجاعة في قطاع غزة بظلالها القاتمة على احتفالات عيد الفطر.

فالعيد هذا العام في غزة يتمحور حول الخيام والجوع والخسائر البشرية في ظل الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

أما في رام الله والقدس وبعض المدن المجاورة، فإن عيد الفطر هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة.

يقول أسعد السوداني، وهو بائع أحذية، إن جميع العمال لا يتلقون رواتبهم كاملة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي الصعب. ويضيف أنه عندما يرى أبناء وطنه في غزة "يواجهون الإبادة الجماعية والقتل والدمار"، لم تعد لديه الرغبة في التسوق، حتى لو كان لديه المال.

ويدعو العديد من سكان الضفة الغربية إلى أن تقتصر احتفالات عيد الأضحى على الاحتفالات الدينية فقط، وقد أطلق البعض مبادرة "تمر وماء".

فبدلاً من البسكويت والحلويات في العيد، يتم توزيع التمر على الضيوف تضامناً مع ما يحدث في قطاع غزة، حيث لا تستطيع العائلات توفير قوت يومها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام توصيل المواد الغذائية إلى قطاع غزة، هي الأكبر مقارنة بما تفرضه من إجراءات أخرى لعرقلة وصول المساعدات بشكل عام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأكد ليركه أن تعطيل وصول المواد الغذائية لقطاع غزة يتزامن مع مجاعة تلوح في أفق القطاع، مشيرا إلى أن معدل رفض المواد الغذائية المتجهة إلى شمال القطاع يساوي 3 أضعاف معدلات الرفض التي تواجهها المساعدات الإنسانية الأخرى.

وقال المتحدث الأممي إن 70 في المئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ولفت إلى أنه لا معنى للإحصائيات التي تتحدث عنها هيئة "كوغات" التابعة للجيش الإسرائيلي حول المساعدات، مشيرا إلى أن الشاحنات التي يتم الحديث عنها لا تحمل أكثر من نصف سعتها وهو ما يعني أن عدد الشاحنات لا يعكس حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع فعليا.

وأوضح ينس ليركه أن إسرائيل رفضت دخول نصف القوافل التي كانت تحمل الطعام إلى شمال قطاع غزة.

وتشير إحصائيات حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة حتى الآن إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 33 ألف قتيل، إضافة إلى نحو 76 ألف مصاب.

أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن مرجعية المفاوضات هي المطالب الأربعة التي ذكرتها في رؤيتها مؤخرا، وهي وقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى منازلهم، إضافة إلى معالجة آثار القصف الإسرائيلي وهي حل مشكلة الإيواء وإدخال المساعدات بشكل كبير إلى القطاع ثم إعادة الإعمار.

وأشار ممثل حركة حماس في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "ما قُدّم في الورقة الإسرائيلية لم يلبِي رؤية حماس، حيث لم تتطرق الورقة إلى وقف القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تحدثوا عن انسحابات جزئية، بالتالي تراجعت عمّا قُدّم في السابق".

وأوضح عبد الهادي" أنه غير صحيح أن إسرائيل سمحت للمدنيين بالعودة إلى غزة، فهم عادوا إلى مخيمات وليس إلى بيوتهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي معابر لضبط حركة الفلسطينين وعدم السماح لهم بحرية الحركة وإدخال المواد الأساسية بخلاف ما جرى الإتفاق عليه مع حماس، إضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في مختلف القضايا الأخرى التي جرى البحث فيها، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والايواء".