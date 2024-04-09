الثلاثاء 09 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساكا يضرب شباط بايرن ميونخ بالهدف الأول

ساكا
ساكا

تقدم آرسنال بالهدف الأول أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

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مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

أحرز بوكايو ساكا لاعب ارسنال هدف التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

ويلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي أمام المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي. 

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