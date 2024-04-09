ساكا يضرب شباط بايرن ميونخ بالهدف الأول

تقدم آرسنال بالهدف الأول أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز بوكايو ساكا لاعب ارسنال هدف التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

ويلتقي الفائز من المباراة في نصف النهائي أمام المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي.