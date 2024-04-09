منظمة أطباء بلا حدود الخيرية تدعو الأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات للسودان

ناشدت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) الخيرية الطبية، الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التي علقت عملها في السودان للعودة إلى البلد.

أزمة السودان

بعد نحو عام من بدء القتال بين الجيشين المتنافسين، وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن هناك أزمة إنسانية هائلة.

إنه دعا الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها وقيادتها لضمان زيادة سريعة في المساعدات.

ما يقرب من خمسة ملايين شخص في السودان يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع. حذر المجلس النرويجي للاجئين مؤخرا من الخطر الجسيم لمجاعة ملحمية.

المفوضية العليا لشئون اللاجئين

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إنه وبعد عام من الحرب في السودان فإن الآلاف لازالوا يفرون منها يوميا وأن البلاد وجيرانها تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تحديا في العالم حيث تجاوز عدد السودانيين الذين أجبروا على الفرار حتى الآن 8.5 مليون شخص منهم 1.8 مليون عبروا الحدود.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو مور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف - إلى أن الصراع المستمر في السودان دمر حياة المواطنين وملأهم بالخوف والخسارة في الوقت الذي تستمر الهجمات على المدنيين والعنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع بلا هوادة وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن السودان شهد تدميرا شبه كامل لطبقته المتوسطة الحضرية حيث فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمعلمون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء.

ولفتت إلى أن القيود المفروضة على الوصول والمخاطر الأمنية والتحديات اللوجستية تعرقل الاستجابة الإنسانية، وأن السكان وبدون دخول ووسط انقطاع المساعدات وتوقف المحاصيل لا يستطيعون الحصول على الغذاء مما أثار تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في أجزاء من البلاد.

من جانبها قالت ممثلة المفوضية في جوبا بجنوب السودان ماري هيلين فيرني - في المؤتمر الصحفي - إن الآلاف من مازالوا يعبرون الحدود كما لو ان الحرب بدأت أمس حيث لا يزال ما يزيد عن 1800 شخص في المتوسط يصلون يوميا مما يزيد الضغط على البنية التحتية المنهكة ويؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، لافتة إلى أن جنوب السودان استقبلت أكبر عدد من الأشخاص من السودان – ما يقرب من 640 ألف شخص – العديد منهم من جنوب السودان العائدين بعد سنوات عديدة.

ولفتت المتحدثة باسم المنظمة الدولية إلى أن عدد السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر قد زاد خمسة أضعاف خلال العام الماضي بمتوسط يومى يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة الآف لاجئ وطالب لجوء من السودان وذلك في مناطق استقبال المفوضية في القاهرة الكبرى والإسكندرية..مشيرة إلى أن إثيوبيا التي تستضيف بالفعل واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في القارة الإفريقية أفادت باستمرار وصول اللاجئين الجدد حيث تجاوز عددهم مؤخرا 50 ألفا.