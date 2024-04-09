مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستقبل ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين آرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم

يدخل آرسنال مواجهة اليوم بمعنويات وشكل مختلف عن السنوات الماضية؛ حيث يتصدر الدوري الإنجليزي كما أنه لم يتلق أي خسارة في 2024 ويبحث عن التأهل لنصف النهائي لأول مرة منذ سنوات.

بينما يدخل بايرن اللقاء بداعي الخروج من سلسلة النتائج المخيبة في الفترة الماضية، وخسارة لقب الدوري الألماني حسابيًا؛ حيث يسعى لتجاوز هذه الخسائر والتي آخرها أمام هيدنهايم في الدوري، كذلك يمني نفسه استعادة ذاكرة تفوقه على الجانرز أوروبيا.

يذكر أنه يدخل البافاري مواجهة اليوم مستندًا على تاريخه المميز أمام الجانرز، وتعد خماسيات البايرن كلمة سر كبيرة في مواجهة الفريقين؛ حيث انتهت 3 مواجهات بينهما، من 7 فوز للبافاري، بنتيجة خمسة أهداف على الآرسنال.

يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وبايرن ميونخ عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وكان فريق أرسنال قد تغلّب على برايتون بثلاثية نظيفة، ليتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا وسط صراع شرس مع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبايرن ميونخ اليوم

متاح امكانية متابعة مباراة ارسنال وبايرن ميونخ من خلال شاشة قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، بصوت المعلق حسن العيدروس، على أن يتم ضبط تردد القناة على قمر نايل سات، وفقًا لما يلي: