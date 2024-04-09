مالك WordPress يشتري تطبيق Beeper

قامت شركة Automattic المالكة لموقعي WordPress وTumblr بشراء Beeper، الشركة المصنعة لتطبيق Beeper Mini الذي تحدى هيمنة Apple على iMessage في أواخر العام الماضي. وعلى الرغم من أنها خسرت تلك المعركة في النهاية (بعد حوالي ثلاثة أيام)، إلا أن الحادث أعطى وزارة العدل مزيدًا من الذخيرة في دعوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة المصنعة لأجهزة iPhone. ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن شركة Automattic دفعت 125 مليون دولار، وهو سعر باهظ بشكل مدهش للشركة الناشئة.

لدى Automattic بالفعل تطبيق يسمى Texts الذي يستفيد من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بخدمات الدردشة المختلفة للحصول على تجربة مراسلة عالمية. لدى Beeper نفس المهمة والعلامة التجارية بشكل أساسي، وسيقوم المتنافسان الآن بدمج فريقيهما تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشركة Beeper Eric Migicovsky، الذي سينضم إلى Automattic.

قد تتذكر أيضًا ميجيكوفسكي باعتباره مبتكر ساعة Pebble الذكية، وهو جهاز بسيط وساحر كان موجودًا قبل Apple Watch والذي ساعد في إطلاق الاهتمام السائد بالتكنولوجيا القابلة للارتداء في أوائل عام 2010. وقال يوم الثلاثاء لصحيفة نيويورك تايمز إن Beeper and Texts ستطلقان خدمة مشتركة في وقت لاحق من هذا العام. وبحسب ما ورد سيبدأ الفريقان العمل خلال أسبوعين خلال لقاء في البرتغال.

يوم الثلاثاء، كتب ميجيكوفسكي في تدوينة أن الشركتين تعودان إلى الوراء. وكتب: "مات [مولينفيج]، الرئيس التنفيذي لشركة Automattic، وأنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات". "لقد كان مستخدمًا وداعمًا ومستثمرًا مبكرًا في Beeper. نحن متفقون بشكل جيد للغاية مع هدفنا (إنشاء أفضل تطبيق دردشة على وجه الأرض)، والنهج (مفتوح المصدر حيثما أمكن ذلك)، والاستقلالية (ستعمل Beeper بشكل مستقل كجزء من قسم الرهانات الأخرى في Automattic)."

يعد سعر شراء Automattic مثيرًا للدهشة بعض الشيء، نظرًا لأن شهرة Beeper Mini - تكامل iMessage على Android - قد تم سحقها بعد أيام قليلة فقط من ظهورها في دائرة الضوء. صاغ بيبر المواجهة القصيرة على أنها معركة من أجل معايير مراسلة مفتوحة وآمنة. (كما ساعد ذلك الشركة الناشئة على صنع اسم لنفسها). ورأت شركة أبل في ذلك تهديدًا لواحدة من عوامل الجذب الرئيسية في حديقتها المسورة: الفقاعات الزرقاء للمحادثات من iPhone إلى iPhone مع ميزات مثل ردود الفعل والصور عالية الدقة و مشاركة الفيديو.

سبب آخر للتشكيك في سعر شراء Automattic هو خطة Apple لتقديم دعم RCS (خدمات الاتصالات الغنية) لأجهزة iPhone في وقت لاحق من هذا العام. على الرغم من أن الفقاعات ستظل خضراء بين مستخدمي iPhone وAndroid، إلا أن محادثات RCS تكرر الكثير من جاذبية iMessage مع مجموعة ميزات مماثلة، بما في ذلك التشفير الشامل.

قال توني شنايدر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Automattic، لصحيفة نيويورك تايمز أنه يرى أن الرياح التجارية التنظيمية تهب في اتجاه أكثر انفتاحًا من شأنه أن يفضل تطبيقات المراسلة العالمية عبر الأنظمة الأساسية مثل Beeper. ومع ذلك، من وجهة نظري، يعد الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات الأخرى أمرًا يمكن للمبرمجين المناسبين تكراره بسهولة (بما في ذلك فريق Texts Automattic المملوك بالفعل). ربما كان عامل الجذب الرئيسي الحقيقي هو العلامة التجارية Beeper التي صممتها لنفسها في مواجهة شركة Apple.