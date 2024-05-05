Threads تتيح التحكم فيمن يمكنه الاقتباس من مشاركاتك

تمنح Threads المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه اقتباس منشوراتهم (كما هو الحال في إعادة النشر مع التعليق).

إذا كنت لا تريد أن يتمكن أي شخص من اقتباس منشوراتك، فلديك الآن خيار السماح للأشخاص الذين تتابعهم فقط بالقيام بذلك. أو يمكنك إجراء ذلك بحيث لا يتمكن أي شخص من الاقتباس من مشاركاتك على الإطلاق.

أعلن رئيس Instagram Adam Mosseri عن التحديث في نهاية هذا الأسبوع، قائلًا إنه يأمل أن "يساعد في إبقاء Threads مكانًا أكثر إيجابية". واختبرت المنصة هذه الميزة بين مجموعة من مستخدمي Threads الشهر الماضي، ولكنها الآن متاحة للجميع.

تعمل Threads، التي تضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا، على إضافة المزيد من الميزات ببطء لتحسين الأمان وتجربة المستخدم الشاملة، مع استعارة بعض الأدوات من Instagram.

وفي الشهر الماضي، قدمت ميزة الكلمات المخفية، بحيث يمكن للمستخدمين تعيين مصطلحات معينة يريدون تصفيتها من خلاصاتهم.

بدأت Threads أيضًا مؤخرًا في اختبار خيارات أرشفة المشاركات، إما يدويًا أو تلقائيًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المختار.