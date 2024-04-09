فيتامين ب12.. علامتان في البراز تشيران إلى نقص حاد

إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب12، فسيقوم جسمك بإنتاج عدد أقل من خلايا الدم الحمراء، وستكون كبيرة بشكل غير طبيعي، ولن تدوم لفترة طويلة كما ينبغي، وبدون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لن تتلقى أنسجتك وأعضائك كمية كافية من الأكسجين، وسوف تصاب بحالة تسمى فقر الدم.

وفقا لطب ميشيغان، إذا كان لديك نقص خفيف في فيتامين ب12، فقد لا يكون لديك أي أعراض أو قد لا تلاحظها.

وقد يعتقد بعض الناس أنها مجرد نتيجة للشيخوخة، ومع ذلك، مع تفاقم فقر الدم لديك، قد تعاني من الإسهال أو الإمساك.

تشمل العلامات الخطيرة الأخرى لنقص فيتامين ب12 ما يلي:

الشعور بالضعف والتعب والدوار

جلد شاحب

احمرار اللسان أو نزيف اللثة

فقدان الوزن وآلام في المعدة



بالإضافة إلى أعراض فقر الدم، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 أعراضًا تتعلق بالأعصاب.

ويمكن أن يؤثر على حركتك وإحساسك، خاصة في ساقيك، مما يسبب تنميلًا أو وخزًا، ويقلل من حساسيتك للمس أو الاهتزاز أو الألم، كما يمكن أن يسبب الارتباك والاكتئاب وضعف التركيز والنسيان، وهي أعراض يمكن أن تحاكي الخرف.

لا ترتبط هذه الأعراض دائمًا بفقر الدم بسبب نقص فيتامين ب12، ولكن إذا كنت مصابًا بها، فاتصل بطبيبك العام، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وغالبًا ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج اختبارات الدم.

ولفيتامين B-12 (كوبالامين) دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B-12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين B-12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم، ويمكن أن يُوصف فيتامين B-12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B-12.

نقص فيتامين B12 ليس شائعًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن مَن يتّبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يصبحون عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B-12، كما أن كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية معرضون للإصابة بنقص فيتامين B-12.