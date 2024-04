فوز CGC وwe وAAIB وMIC ببطولة IoT Misr وICT Misr لكرة القدم الرمضانية

فازت كل من شركة "CGC" وشركة المصرية للاتصالات "we" والبنك العربي الإفريقي الدولي "AAIB" وشركة مصر للتأمين "MIC"، بالبطولة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها شركتي "IoT Misr" و"ICT Misr" لكبار عملائهما خلال شهر رمضان المبارك.

وقد شارك في البطولة لهذا العام 12 شركة، وفازت "CGC" بالمركز الأول، يليها شركة we في المركز الثاني، في حين أحرز كل من البنك العربي الإفريقي ومصر للتأمين المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وضمت البطولة الرمضانية المنظمة لكبار عملاء "IoT Misr" و"ICT Misr" كل من شركة "CGC" وشركة المصرية للاتصالات "we" والبنك العربي الإفريقي الدولي "AAIB" وشركة مصر للتأمين "MIC"، وشركة المصرية للمدفوعات الرقمية وشركة غبور والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وشركة أي سكور وشركة Teleperformance.

وصرح محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، بأن البطولة شهدت منافسة كبيرة بين كبرى الشركات من عملاء ICT Misr المشاركين في البطولة لهذا العام، وقد حققت البطولة نجاحات باهرة على مستوى التفاعل والتواصل الرياضي بين جميع العاملين في الشركات، وقد أبدى الكثير من العملاء رغبتهم في المشاركة العام المقبل والذي سوف يشهد توسعاً كبيراً في حجم وفعاليات البطولة.

أعرب عمرو نور رئيس مجلس إدارة IoT Misr، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كرة القدم الرمضانية في عامها الأول، وقد صنعت حالة غير مسبوقة من التواصل والتعارف والمشاركة المجتمعية والرياضية والترفيهية بين جميع العاملين من كبرى الشركات المشاركة في البطولة من عملاء IoT Misr، وقد أبدت جميعها الرغبة في تكرار التجربة وزيادة حجم ومستوى الفعاليات خلال العام المقبل.