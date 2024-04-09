كشف خبير التغذية وأخصائي التغذية إيفجيني أرزاماستسيف، أن الصنوبر يساعد في الحفاظ على صحة القلب وشبابه، وأن المنتج يدين بتأثيره الإيجابي على العضو إلى فيتامين E، بالإضافة إلى ذلك، يعد الفيتامين أحد المكونات الرئيسية للحفاظ على شباب البشرة والشعر.

الصنوبر مفيد لصحة القلب

يقول الطبيب: "الصنوبر غني بشكل خاص بفيتامين E، والفيتامين له تأثير إيجابي للغاية على بشرتنا، والجلد هو مفتاح شبابنا".

وأوضح أن تناول كمية قليلة من المكسرات يكفي لتلبية الاحتياج اليومي من فيتامين (هـ)، كما أشار المختص إلى أن الصنوبر يحتوي على كميات وفيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

وهذه العناصر لا تدعم عمل نظام القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تساعد أيضًا في تقوية العظام.

أمراض القلب الناتجة عن مشاكل في صمامات القلب

يحتوي القلب على أربعة صمامات، الصمام الأورطي والصمام التاجي والصمام الرئوي والصمام ثلاثي الشرف، تُفتح هذه الصمامات وتُغلق لنقل الدم عبر القلب، قد تتضرر صمامات القلب لأسباب مختلفة. فقد يصاب صمام القلب بالضيق (التضيّق) أو التسريب (القلس أو القصور) أو الانغلاق على خلاف طبيعته (التدلي).

ويُعرف مرض القلب الصمامي أيضًا باسم مرض صمام القلب. وبناءً على الصمام الذي لا يعمل بكفاءة، تشمل أعراض مرض صمام القلب عمومًا ما يلي:

ألمًا في الصدر

فقدان الوعي (الإغماء)

الإرهاق

عدم انتظام ضربات القلب

ضيق النفس

تورم القدمين أو الكاحلين

التهاب الشغاف هو التهاب يصيب صمامات القلب والبطانة الداخلية لحجرات القلب وصمامات القلب (الشغاف)، وقد تتضمن أعراض التهاب الشغاف:

السعال الجاف أو المستمر

الحمى

تغييرات في ضربات القلب

ضيق النفس

الطفح الجلدي أو البقع غير العادية

تورم الساقين أو منطقة البطن

الضعف أو الإرهاق

والجدير بالذكر يؤدي اكتشاف مرض القلب مبكرًا إلى علاجه بسهولة. فتحدّث مع طبيبك إذا كانت لديك أي مخاوف تتعلق بصحة قلبك، وسيمكنك أنت والطبيب مناقشة الطرق الممكن اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة إذا كان لديك تاريخ مرضي عائلي من الإصابة بأمراض القلب.

وقد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب، ولذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب، ويمكن اكتشاف مرض القلب (المرض القلبي الوعائي) مبكرًا في بعض الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة.



