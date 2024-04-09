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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خليفة كلوب.. ليفربول يتواصل مع أموريم تمهيدا للموسم المقبل

أموريم مدرب فريق
أموريم مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي

أقترب روبن أموريم مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي من قيادة ليفربول بعدما توصل الطرفين لإتفاق لقيادة الريدز.

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ويبحث ليفربول عن خليفة للالماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بعدما قرر شد الرحال بعد 9 سنوات داخل أسوار أنفيلد، بعدما أعلن رحيله في نهاية الموسم الكروي الجاري.

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول توصل إلى إتفاق مبدئي مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لقيادة الريدز.

وتفاوض ليفربول مع ممثلي أموريم في العديد من الأمور من ضمنها مدة العقد لمدة ثلاث سنوات لكن مدرب لشبونة لم يتم التوصل بعد إلى إتفاق بشأن  رحيله عن النادي البرتغالي.

ويعتبر أموريم ضمن المدربين المرشحين لقيادة بايرن ميونخ الألماني خلفا لتوماس توخيل في الموسم الكروي المقبلة، أما بالنسبة لبرشلونة أصبح المدرب خارج حسابات النادي الكتالوني.

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